Кабмин выделил 9,2 млрд грн на защиту энергообъектов Сегодня 07:11 — Казна и Политика

Кабинет Министров выделил 9,2 млрд грн в защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах в рамках подготовки к следующей зиме.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Распределение финансирования

Это уже второй транш финансирования планов устойчивости.

«Из общей суммы 5,2 млрд грн будет направлено Агентству восстановления на защиту крупных энергетических объектов. Еще 3,5 млрд получат регионы — на строительство защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и других объектов критической инфраструктуры», — сообщила Свириденко.

Также 528 млн грн получит АО «Укрзализныця» для усиления защиты своих объектов.

На прошлой неделе правительство выделило 12,85 млрд грн прифронтовым областям на первые работы по подготовке к следующей зиме в рамках планов устойчивости. Средства были направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и Киевской области.

Первоочередные работы там уже начаты.

Подготовка к отопительному сезону

Глава правительства отметила, что выделенные средства покроют 30% потребности в финансировании определенных объектов и часть задолженности по уже начатым работам.

«Готовиться к зиме нам нужно уже сейчас. Делаем это в рамках реализации Планов устойчивости регионов», — отметила премьер-министр.

Среди приоритетов:

защита энергетических объектов;

развитие распределенной генерации;

обеспечение объектов тепло- и водоснабжения резервными источниками питания;

децентрализация систем теплоснабжения.

