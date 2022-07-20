Кабмин выделил 500 миллионов на восстановление инфраструктуры в пострадавших от войны областях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин выделил 500 миллионов на восстановление инфраструктуры в пострадавших от войны областях

Казна и Политика
6
Кабмин выделил 500 миллионов на восстановление инфраструктуры в пострадавших от войны областях
Кабмин выделил 500 миллионов на восстановление инфраструктуры в пострадавших от войны областях
Кабинет Министров перераспределил 500 млн грн на восстановление инфраструктуры в областях, пострадавших из-за боевых действий.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмгаль на заседании правительства во вторник.
Читайте также
«Имеем также решение о перераспределении 500 млн грн на восстановление и отстройку поврежденной инфраструктуры в пострадавших от войны регионах. Это средства государства в рамках совместного с ЕБРР проекта», — сказал глава правительства.
Он отметил, что общая сумма на восстановление регионов, которую выделило правительство с начала войны, уже составляет 3 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.