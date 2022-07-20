Кабмин выделил 500 миллионов на восстановление инфраструктуры в пострадавших от войны областях — Finance.ua

Кабмин выделил 500 миллионов на восстановление инфраструктуры в пострадавших от войны областях
Кабинет Министров перераспределил 500 млн грн на восстановление инфраструктуры в областях, пострадавших из-за боевых действий.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмгаль на заседании правительства во вторник.
«Имеем также решение о перераспределении 500 млн грн на восстановление и отстройку поврежденной инфраструктуры в пострадавших от войны регионах. Это средства государства в рамках совместного с ЕБРР проекта», — сказал глава правительства.
Он отметил, что общая сумма на восстановление регионов, которую выделило правительство с начала войны, уже составляет 3 млрд грн.
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