Кабмин вводит новые выплаты для украинских фермеров — Finance.ua

Кабмин вводит новые выплаты для украинских фермеров Сегодня 07:43 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины расширил программу поддержки украинских фермеров. Выплаты, в частности, получат аграрии в громадах, где велись активные боевые действия.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в громадах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривен на гектар своих угодий. Максимальная площадь — до 120 гектаров», — рассказал Шмыгаль.

По его словам, эти средства помогут провести посевную, а затем собрать урожай.

Премьер подчеркнул, что для украинской власти важно поддержать фермеров на деоккупированных территориях.

Напомним, Кабинет Министров утвердил порядок компенсации расходов фермерам на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

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