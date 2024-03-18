Кабмин вводит новые выплаты для украинских фермеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин вводит новые выплаты для украинских фермеров

Казна и Политика
13
Кабинет Министров Украины расширил программу поддержки украинских фермеров. Выплаты, в частности, получат аграрии в громадах, где велись активные боевые действия.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в громадах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривен на гектар своих угодий. Максимальная площадь — до 120 гектаров», — рассказал Шмыгаль.
Читайте также
По его словам, эти средства помогут провести посевную, а затем собрать урожай.
Премьер подчеркнул, что для украинской власти важно поддержать фермеров на деоккупированных территориях.
Напомним, Кабинет Министров утвердил порядок компенсации расходов фермерам на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.