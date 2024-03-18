Кабмин вводит новые выплаты для украинских фермеров — Finance.ua

Кабмин вводит новые выплаты для украинских фермеров
Кабинет Министров Украины расширил программу поддержки украинских фермеров. Выплаты, в частности, получат аграрии в громадах, где велись активные боевые действия.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в громадах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривен на гектар своих угодий. Максимальная площадь — до 120 гектаров», — рассказал Шмыгаль.
По его словам, эти средства помогут провести посевную, а затем собрать урожай.
Премьер подчеркнул, что для украинской власти важно поддержать фермеров на деоккупированных территориях.
Напомним, Кабинет Министров утвердил порядок компенсации расходов фермерам на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.
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