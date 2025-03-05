Кабмин ввел систему определения комфортности междугородных автобусов — Finance.ua

Кабмин ввел систему определения комфортности междугородных автобусов Сегодня 21:10 — Казна и Политика

Кабмин ввел систему определения комфортности междугородных автобусов

Кабинет Министров внес изменения в процедуру обязательного технического контроля пассажирских автобусов, введя систему определения их комфортности.

Соответствующие изменения в постановления № 137 и № 512 Кабмин принял на заседании 4 марта, они вступят в силу через два месяца после публикации, сообщает пресс-служба Минразвития.

Обновление направлено на оптимизацию процедур для повышения прозрачности процесса технического контроля, уменьшение времени на проверку одновременно с надлежащим контролем транспорта.

Читайте также В Украине запустили единый портал международных автобусных маршрутов

«Изменение процедуры техосмотра автобусов, кроме повышения прозрачности процесса и минимизации коррупционных рисков, также приближает национальное законодательство к стандартам Евросоюза. Наряду с этим нам важно, чтобы обновленная система проведения техосмотра автобусов в первую очередь способствовала созданию надлежащих условий при перевозке пассажиров. Таким образом, мы идем по пути автоматизации процессов: определение класса комфортности автобусов благодаря процедуре техосмотра позволит допускать к перевозкам именно тот транспорт, который отвечает конкретным требованиям, определенным организатором перевозок», — отметил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач.

Среди основных новшеств в процессе техосмотра:

процесс проверки конструкции и технического состояния автобуса должен быть зафиксирован на видео;

уменьшено количество фотографий, которые необходимо передать в реестр проверок технического состояния;

соответственно время проведения проверок оптимизировано;

введен обязательный надзор за состоянием и адаптацией тахографов, установленных на транспортных средствах.

Читайте также Из Украины запустили три новых международных автобусных маршрута

Введение системы определения комфортности автобусов на основе проведения технического контроля позволит организаторам перевозок — Минразвития и областным администрациям — иметь актуальную информацию не только о состоянии автобусов, но и о состоянии комфортности.

В свою очередь, это будет способствовать тому, что в конкурсах на маршруты будут участвовать автобусы соответствующего класса комфортности.

Новые правила вступят в силу через два месяца после публикации изменений в постановления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.