Кабмин ввел систему определения комфортности междугородных автобусов — Finance.ua
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Кабмин ввел систему определения комфортности междугородных автобусов

Казна и Политика
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Кабмин ввел систему определения комфортности междугородных автобусов
Кабмин ввел систему определения комфортности междугородных автобусов
Кабинет Министров внес изменения в процедуру обязательного технического контроля пассажирских автобусов, введя систему определения их комфортности.
Соответствующие изменения в постановления № 137 и № 512 Кабмин принял на заседании 4 марта, они вступят в силу через два месяца после публикации, сообщает пресс-служба Минразвития.
Обновление направлено на оптимизацию процедур для повышения прозрачности процесса технического контроля, уменьшение времени на проверку одновременно с надлежащим контролем транспорта.
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«Изменение процедуры техосмотра автобусов, кроме повышения прозрачности процесса и минимизации коррупционных рисков, также приближает национальное законодательство к стандартам Евросоюза. Наряду с этим нам важно, чтобы обновленная система проведения техосмотра автобусов в первую очередь способствовала созданию надлежащих условий при перевозке пассажиров. Таким образом, мы идем по пути автоматизации процессов: определение класса комфортности автобусов благодаря процедуре техосмотра позволит допускать к перевозкам именно тот транспорт, который отвечает конкретным требованиям, определенным организатором перевозок», — отметил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач.
Среди основных новшеств в процессе техосмотра:
  • процесс проверки конструкции и технического состояния автобуса должен быть зафиксирован на видео;
  • уменьшено количество фотографий, которые необходимо передать в реестр проверок технического состояния;
  • соответственно время проведения проверок оптимизировано;
  • введен обязательный надзор за состоянием и адаптацией тахографов, установленных на транспортных средствах.
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Введение системы определения комфортности автобусов на основе проведения технического контроля позволит организаторам перевозок — Минразвития и областным администрациям — иметь актуальную информацию не только о состоянии автобусов, но и о состоянии комфортности.
В свою очередь, это будет способствовать тому, что в конкурсах на маршруты будут участвовать автобусы соответствующего класса комфортности.
Новые правила вступят в силу через два месяца после публикации изменений в постановления.
По материалам:
Finance.ua
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