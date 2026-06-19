Кабмин ввел механизм блокирования азартных игр для военных Сегодня 13:35

Если система подтвердит, что человек проходит военную службу, доступ к игре будет заблокирован.

Кабинет Министров Украины принял постановление, запускающее механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период действия военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Цель (решение. — Ред.) — защитить военных от рисков игровой зависимости и минимизировать связанные с ней риски безопасности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет техническая подготовка к запуску автоматической проверки через государственные электронные реестры.

После завершения технической интеграции при регистрации или входе в легальное казино данные пользователя будут автоматически проверяться не только в Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, но и в Реестре военнослужащих, создаваемом Минобороны.

Если система подтвердит, что человек проходит военную службу, доступ к игре будет заблокирован.

Защита персональных данных

Организаторы азартных игр будут получать только информацию о наличии ограничения доступа к азартным играм, без указания оснований его применения — в частности, связано ли оно с прохождением военной службы или другими ограничениями.

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Наталья Деникеева отметила, что постановление создает основу для дополнительного механизма защиты военнослужащих и является частью системной работы в сфере ответственной игры. Механизм будет работать автоматически, без лишней бюрократии и раскрытия информации о военном статусе человека.

Борьба с нелегальными казино

В настоящее время PlayCity не имеет полномочий самостоятельно блокировать сайты вручную. Агентство выявляет нелегальные игровые ресурсы и принимает решение о необходимости ограничения доступа к ним. В дальнейшем это решение реализуется через НКЭК и интернет-провайдеры в соответствии с требованиями Закона № 768.

За первый год работы PlayCity обнаружило более 4 100 незаконных ресурсов, в отношении которых было принято решение о блокировке.

Сегодня решение об ограничении доступа становится обязательным для выполнения провайдерами в течение одних суток с момента обнаружения нелегального сайта.

Ускорение процесса блокировки ресурсов

Минцифры отмечает, что действующая процедура все еще требует усовершенствования. Именно поэтому PlayCity создало межведомственную рабочую группу при участии представителей Аппарата СНБО, НБУ, Минцифры, НКЭК, ГССЗИ и НЦУ.

Ее задача — наработать механизмы быстрого ограничения доступа к нелегальным сайтам и приложениям и перейти к модели, при которой провайдеры смогут блокировать такие ресурсы в течение нескольких минут после принятия соответствующего решения.

Параллельно вместе с PlayCity подготовлены изменения в профильное законодательство, которые должны расширить полномочия регулятора по противодействию нелегальному игорному бизнесу.

Контроль за рекламой азартных игр

Отдельное направление работы — очищение инфополя от незаконной рекламы азартных игр. Уже передано на блокировку более 700 страниц в социальных сетях, а также наложено 16 штрафов на общую сумму почти 80 млн грн за нарушение правил рекламы.

Продолжается работа по установлению личностей блогеров и контент-мейкеров, которые незаконно рекламировали казино — с последующим привлечением к ответственности.

Напомним, ранее Finance.ua уже писал , что в Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на период военного положения. Инициатива является частью системной политики противодействия лудомании. Ее цель — уменьшить риски игровой зависимости среди военных и защитить их семьи от возможных финансовых последствий.

Также мы рассказывали , что Министерство цифровой трансформации предлагает пакет законодательных изменений, который должен внедрить цифровой контроль игровой индустрии и новую систему налогообложения отрасли. Один из законопроектов предусматривает изменение подхода к регулированию игровой индустрии от формального надзора к постоянному цифровому мониторингу.

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