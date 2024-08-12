Кабмин внес изменения в правила пересечения границы: всех будут проверять из реестров — Finance.ua

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы: всех будут проверять из реестров Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы: всех будут проверять из реестров

Кабинет Министров разрешил Госпогранслужбе в электронном виде получать данные о гражданах из всех реестров и баз, в том числе информацию с ограниченным доступом.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

В частности, изменены Правила пересечения государственной границы гражданами Украины с целью обеспечения органам охраны Государственной пограничной службы при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска доступа к информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем или администратором которых являются органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Теперь с целью проверки паспортных и подтверждающих документов уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы бесплатно, в частности, путем электронного информационного взаимодействия, могут получать информацию, в том числе из информационных (автоматизированных), информационно-коммуникационных систем и справочных систем, реестров и банков данных, держателем (администратором) которых являются органы государственной власти или органы местного самоуправления, в частности информацию с ограниченным доступом.

«Использование такой информации осуществляется с соблюдением законодательства о защите персональных данных», — говорится в сообщении.

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