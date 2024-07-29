Пересечение границы: в ГПСУ напомнили правила (список документов, которые нужно иметь с собой) — Finance.ua

Пересечение границы: в ГПСУ напомнили правила (список документов, которые нужно иметь с собой) Сегодня 14:59

Пересечение границы: в ГПСУ напомнили правила (список документов, которые нужно иметь с собой)

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко напомнил правила пересечения границы для некоторых категорий граждан Украины. В эфире телемарафона он, в частности, уточнил перечень документов, которые необходимо иметь с собой.

«Правила за последнее время не менялись. Изменений в постановление правительства № 57 не вносилось. Если говорить о той категории мужчин, которые имеют право на пересечение границы из-за отсрочки или из-за непригодности к военной службе и исключены из военного учета, то отмечу, что в их военно-учетных документах и вообще ​​оформление отсрочки обеспечивают работники территориальных центров комплектования», — отметил Демченко.

Он напомнил, что для пересечения границы отдельным условием является наличие у всех мужчин-граждан Украины в возрасте 18−60 лет военно-учетного документа. Он может быть в электронной или бумажной форме.

«Но те мужчины, которые имеют право на пересечение границы из-за отсрочки, — эта норма должна быть отмечена в их военно-учетных документах. А также, если у пограничников возникают какие-либо сомнения или оговорки, в том числе и в целом к документу, они могут проверить эту информацию через систему «Оберег», — сказал спикер.

Для других категорий мужчин — это наличие военно-учетного документа и тех документов, которые «прописаны в правилах пересечения границы для того, чтобы они могли пересечь границу».

Система «Шлях»

«В частности, если говорить о водителях, осуществляющих перевозку грузов или пассажиров, или осуществляющих перевозку гуманитарной помощи, — это в дополнение к военно-учетному документу наличие информации в системе „Шлях“, необходимы распорядительные документы и подтверждение цели поездки. Потому что довольно часто люди злоупотребляют условиями пересечения», — заметил Демченко.

Он привел пример, что если определено, что человек может ехать для перевозки грузов и пассажиров, он исключительно с этой целью и может пересечь границу.

Кроме того, представитель напомнил, что студенты на период действия военного положения вообще не подпадают под пересечение границы.

Относительно студентов

«Студенты не подпадают под правила пересечения границы вообще. Им не разрешено покидать пределы Украины на время действия военного положения. Кроме небольшой категории студентов в возрасте от 18 до 22, которые едут за границу с целью академической мобильности. И то при наличии необходимого перечня документов», — сказал Демченко.

Также на вопрос относительно того, изменяются ли с 1 августа правила пересечения границы для женщин-медиков, в частности в контексте обновления ими своих данных, представитель ГНСУ отметил, что ограничения на границе касаются только мужчин — граждан Украины в возрасте от 18 до 60.

«Другие категории: женщины, юноши — этой информацией довольно часто пытаются спекулировать — они не ограничены в праве пересечения границы», — уточнил представитель.

УНІАН По материалам:

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