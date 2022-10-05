Кабмин внес изменения в перечень причин неприбытия в военкомат — Finance.ua
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Кабмин внес изменения в перечень причин неприбытия в военкомат

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Правительство сократило перечень причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для призыва на сборы и распространило его действие на резервистов.
Соответствующее решение закреплено постановлением правительства № 1108, пишет armyinform.com.ua.
Документом установлено, что уважительными причинами неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного или резервиста для призыва на сборы в пункт и в срок, установленные руководителем соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки (Центрального управления или регионального органа СБУ, соответствующего подразделения Службы внешней разведки), которые подтверждены соответствующими документами (справками), признаются:
  • болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
  • осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие.

Справка Finance.ua:

  • Как после вручения повестки официально получить освобождение от мобилизации. Получение повестки не означает призыв на службу. Получить освобождение можно после прохождения медицинского осмотра.

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По материалам:
Finance.ua
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