Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану: хвилі мобілізації (інфографіка) — Finance.ua

Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану: хвилі мобілізації (інфографіка)

Вчора 15:42 — Особисті фінанси

Наразі в Україні проходить друга хвиля мобілізації. Про це пише ГО «Юрдопомога».

За указом президента № 69/2022 від 24 лютого 2022 року, мобілізація триває на всій території України. Призов військовослужбовців відбуватиметься протягом 90 днів з дня набрання чинності документу.

Фактично мобілізація в Україні завершиться 24 травня, однак ця дата може змінюватися залежно від ситуації.

Друга хвиля мобілізації: відбувається з 15 березня 2022 року. Це мобілізація резервістів, що не потрапили до першої хвилі. Здебільшого, це військовослужбовці, які вже мали бойовий досвід до 2014 року.

У статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зазначено, що призову на військову службу не підлягають деякі категорії військовозобов’язаних громадян.

Не підлягають призову:



особи, які були заброньовані на період мобілізації і на воєнний час державними органами влади і іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операціїті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання); чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);

чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 −23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим;

Також, мобілізації не підлягають працівники певних органів:

військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій; ЗСУ;

Міністерства оборони України;

Служби безпеки України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Національної гвардії України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Національної поліції України;

Державної прикордонної служби України;

Національного антикорупційного бюро України;

Податкової поліції;

Управління державної охорони України;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби України.

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