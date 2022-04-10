Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану: хвилі мобілізації (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану: хвилі мобілізації (інфографіка)

Вчора 15:42Особисті фінанси
4147
Наразі в Україні проходить друга хвиля мобілізації. Про це пише ГО «Юрдопомога».
За указом президента № 69/2022 від 24 лютого 2022 року, мобілізація триває на всій території України. Призов військовослужбовців відбуватиметься протягом 90 днів з дня набрання чинності документу.
Фактично мобілізація в Україні завершиться 24 травня, однак ця дата може змінюватися залежно від ситуації.
Друга хвиля мобілізації: відбувається з 15 березня 2022 року. Це мобілізація резервістів, що не потрапили до першої хвилі. Здебільшого, це військовослужбовці, які вже мали бойовий досвід до 2014 року.
Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану: хвилі мобілізації (інфографіка)

Дізнавайтесь першими актуальні новини на Finance.ua 💶

У статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зазначено, що призову на військову службу не підлягають деякі категорії військовозобов’язаних громадян.
Не підлягають призову:
  • особи, які були заброньовані на період мобілізації і на воєнний час державними органами влади і іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;
  • здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти;
  • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;
  • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операціїті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);
  • чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);
  • чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання); чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
  • чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);
  • чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 −23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);
  • ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);
  • народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим;
Також, мобілізації не підлягають працівники певних органів:
  • військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій; ЗСУ;
  • Міністерства оборони України;
  • Служби безпеки України;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • Національної гвардії України;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • Національної поліції України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Національного антикорупційного бюро України;
  • Податкової поліції;
  • Управління державної охорони України;
  • Державного бюро розслідувань;
  • Державної виконавчої служби України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.