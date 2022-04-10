Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану: хвилі мобілізації (інфографіка) — Finance.ua

У статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зазначено, що призову на військову службу не підлягають деякі категорії військовозобов’язаних громадян.
Не підлягають призову:
особи, які були заброньовані на період мобілізації і на воєнний час державними органами влади і іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;
здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти;
наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;
жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операціїті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);
чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);
чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання); чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);
чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 −23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);
ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);
народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим;
Також, мобілізації не підлягають працівники певних органів:
військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій; ЗСУ;
Міністерства оборони України;
Служби безпеки України;
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;