Кабмин утвердил систему публичного мониторинга земельных отношений — Finance.ua

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Кабмин утвердил систему публичного мониторинга земельных отношений

Аграрный рынок
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Кабмин утвердил систему публичного мониторинга земельных отношений
Кабмин утвердил систему публичного мониторинга земельных отношений
Кабинет Министров на очередном заседании принял Постановление № 474 «О публичном мониторинге земельных отношений». Документ разработан Минагрополитики и Госгеокадастром во исполнение ряда законов Украины.
Постановлением предусматривается создание системы мониторинга земельных отношений, являющейся составной частью Государственного земельного кадастра, собственником которой будет государство.
По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Людмилы Шемелинец, необходимость внедрения такого мониторинга обусловлена отсутствием единой открытой информационной базы о состоянии развития земельных отношений в Украине. Это препятствует прозрачности земельных отношений и доступности информации об их состоянии.
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«Сейчас большие объемы информации о состоянии земельных отношений накапливаются разными государственными органами. Доступ к этой информации в рамках действия Закона Украины „О доступе к публичной информации“, а также обмен этой информацией между органами государственной власти на практике связан со значительными затратами времени и человеческих ресурсов», — отметила замминистра.
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Система мониторинга обеспечит доступность информации о состоянии и развитии земельных отношений, прогнозирование динамики изменений состояния земельных отношений, повышение качества управления земельными ресурсами на государственном, региональном и местном уровнях, будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности и бизнес-климата в Украине.
Доступ к результатам публичного мониторинга земельных отношений и рынка земель будет для неограниченного количества пользователей, в том числе путем ежемесячного опубликования результатов мониторинга в текстовом, графическом, картографическом и табличном форматах на сайте Госгеокадастра и Едином вебпортале открытых данных без информации с ограниченным доступом в разрезе областей, районов и территориальных общин.
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По словам Людмилы Шемелинец, публикация таких данных будет способствовать прозрачному функционированию рыночного оборота земельных участков сельскохозяйственного назначения, устранять возможные спекуляции на теме рынка земель и станет инструментом общественного контроля.
Постановление также определяет круг субъектов проведения мониторинга земельных отношений и процедуру такого взаимодействия, а также определяет перечень данных, необходимых для публичного мониторинга земельных отношений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Судебно-юридична газета
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