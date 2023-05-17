НБУ разрабатывает рекомендации по реструктуризации кредитных долгов аграриев — Finance.ua
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НБУ разрабатывает рекомендации по реструктуризации кредитных долгов аграриев

Аграрный рынок
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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с НБУ, банками и аграрными ассоциациями продолжают наработку путей решения вопроса реструктуризации кредитной задолженности аграриям на оккупированных и деоккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба МинАПК по результатам совещания с участием представителей Минагрополитики, НБУ, банков и фермеров.
Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, фермеры, чьи поля временно оккупированы, заминированы или находятся в зоне боевых действий, не имеют доходов для оплаты имеющихся кредитов. Поэтому им нужна помощь, в частности, отсрочка выплат по кредитным задолженностям. Он обратился к представителям банковского сектора рассматривать каждый случай индивидуально в соответствии с конкретными обстоятельствами. Замминистра высказался за необходимость нормирования процесса реструктуризации долгов для пострадавших аграриев.
«Украинские фермеры продолжают вносить свой вклад в глобальную продовольственную безопасность. Но им нужна поддержка, чтобы агропредприниматели могли выжить и восстановиться после освобождения территорий. Мы призываем представителей банков поддержать аграриев в сложный период и рассмотреть возможность реструктуризации долгов, не применять начисление штрафных санкций и взыскание кредитов с получателей или поручителей», — отметил Тарас Высоцкий.
В НБУ отметили, что разрабатывают рекомендации для банковского сектора по лояльным условиям реструктуризации кредитной задолженности. Банки подтвердили готовность помочь украинским агропроизводителям и рассмотреть каждый случай индивидуально.
По материалам:
agrotimes.ua
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