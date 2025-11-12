Кабмин утвердил перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке
Кабинет Министров утвердил перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.
В частности, упрощенное приобретение гражданства Украины предусмотрено для граждан:
- Канады;
- Германии;
- Польши;
- Соединенных Штатов Америки;
- Чехии.
Постановление вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на вступление и сохранение гражданства Украины» от 18 июня 2025 года (закон о множественном гражданстве), то есть 16 января 2026 года.
Что известно о множественном гражданстве в Украине
Закон о множественном гражданстве, инициированный президентом Владимиром Зеленским и принятый Верховной Радой 18 июня, вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования в официальном парламентском издании «Голос Украины» 16 июля — 16 января 2026 года.
Законом предусмотрено приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке иностранцами, являющимися гражданами (подданными) государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, и приобретение гражданином Украины гражданства (подданства) государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.
Министерство национального единства сообщило, что закон о множественном гражданстве дает украинцам право официально получить гражданство другой страны, не отказываясь от украинского.
