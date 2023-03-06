Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу — Finance.ua

Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу Сегодня 09:48 — Казна и Политика

Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу

Кабинет министров утвердил Государственную антикоррупционную программу, которая содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Делаем еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры. Правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025. Программа содержит мероприятия, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию», — написал он.

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Шмыгаль отметил, что столь важный документ «должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений», поэтому правительство будет работать в этом вопросе с парламентом, а также с другими стейкхолдерами и руководителями антикоррупционных органов.

Премьер добавил, что Кабмин на ближайшем заседании утвердит директора НАБУ, после того как предложения по трем финалистам на этот пост подала в правительство комиссия.

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Українська правда По материалам:

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