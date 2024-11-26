Кабмин усовершенствовал механизм выплат программы «єМалятко» — Finance.ua
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Кабмин усовершенствовал механизм выплат программы «єМалятко»

Личные финансы
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Кабмин усовершенствовал механизм выплат программы «єМалятко»
Кабмин усовершенствовал механизм выплат программы «єМалятко»
В рамках программы «Зимней поддержки» правительство усовершенствовало механизм выплат программы «єМалятко».
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил сегодня на заседании правительства.
«Сегодня совершенствуем механизм выплат. А именно, упрощаем процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя», — отметил Шмыгаль.
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По словам премьера, в 2024 году около 36 тысяч семей уже получили бэби-боксы, а для 126 тысяч семей государство перечислило стоимость «пакета малыша» на сумму 974 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • «єМалятко» — комплексная услуга для родителей новорожденных;
  • по одному заявлению, поданному онлайн, можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 10 государственных услуг от различных органов власти, необходимых при рождении ребенка.
По материалам:
Finance.ua
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