Кабмин усовершенствовал механизм выплат программы «єМалятко» — Finance.ua

Кабмин усовершенствовал механизм выплат программы «єМалятко» Сегодня 20:39 — Личные финансы

Кабмин усовершенствовал механизм выплат программы «єМалятко»

В рамках программы «Зимней поддержки» правительство усовершенствовало механизм выплат программы «єМалятко».

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил сегодня на заседании правительства.

«Сегодня совершенствуем механизм выплат. А именно, упрощаем процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя», — отметил Шмыгаль.

Читайте также Как будет работать услуга єМалятко

По словам премьера, в 2024 году около 36 тысяч семей уже получили бэби-боксы, а для 126 тысяч семей государство перечислило стоимость «пакета малыша» на сумму 974 млн грн.

Справка Finance.ua:

«єМалятко» — комплексная услуга для родителей новорожденных;

по одному заявлению, поданному онлайн, можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 10 государственных услуг от различных органов власти, необходимых при рождении ребенка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.