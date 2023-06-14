Кабмин упростил регистрацию транспортных средств: можно будет сделать в электронной форме — Finance.ua
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Кабмин упростил регистрацию транспортных средств: можно будет сделать в электронной форме

Личные финансы
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Кабмин упростил регистрацию транспортных средств: можно будет сделать в электронной форме
Кабмин упростил регистрацию транспортных средств: можно будет сделать в электронной форме
Кабинет министров внес изменения в порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов, полуприцепов, мотоколясок и мопедов.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Упрощена процедура государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, что позволит получать указанные услуги в электронной форме, в частности путем отмены необходимости обязательного проведения экспертного исследования транспортных средств и регистрационных документов (такое исследование будет осуществляться по желанию владельца)», — отметил представитель Кабмина.

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В то же время установлена ​​обязанность проведения экспертного исследования исключительно для транспортных средств, которые находились в эксплуатации за рубежом и подлежат первой регистрации в Украине.

Справка Finance.ua:

  • начиная с июня, украинцы могут зарегистрировать авто непосредственно в салоне, с августа — приобрести номера онлайн, а с сентября весь процесс купли-продажи авто будет переведен в цифровой вариант;
  • Кабинет Министров 19 мая принял постановление. Согласно ему, процедура прохождения обязательного техосмотра транспортных средств претерпела усовершенствования. Согласно данным Ассоциации транспорта и инфраструктуры, за ТО нужно будет выложить от 1,12 тысячи до 1,44 тысячи гривен.

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По материалам:
УБР
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