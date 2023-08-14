Кабмин упростил импорт комплектующих для военной техники — Finance.ua

Кабмин упростил импорт комплектующих для военной техники Сегодня 09:47 — Казна и Политика

Кабмин упростил импорт комплектующих для военной техники

Кабинет Министров упростил импорт комплектующих для военной техники, теперь его смогут ремонтировать на любом предприятии с соответствующими мощностями.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Компоненты военной техники и техники двойного назначения будут поставляться в Украину по упрощенной процедуре без разрешения Государственной службы экспортного контроля. Речь идет об импорте специально предназначенных или модифицированных для военного использования компонентов.

Читайте также Импорт газа в Украину на начало августа достиг трехлетнего максимума — ExPro

«К перечню товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля, мы добавляем комплектующие и запчасти к наземной военной технике. В том числе речь идет о комплектующих для танков, БТР, специально оборудованных автомобилей. Также в перечень вносим компоненты к пилотируемым летательным аппаратам», — рассказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, дебюрократизация и упрощение процесса существенно усилит способности тыла быстро восстанавливать военную технику — ремонтировать ее для фронта сможет любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов. Это значит, что наши защитники будут гораздо быстрее получать необходимую для победы броню.

При этом она отметила, что строгий контроль за экспортом компонентов остается, ведь Украина добросовестно выполняет все взятые на себя международные обязательства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.