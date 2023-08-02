Импорт газа в Украину на начало августа достиг трехлетнего максимума — ExPro Сегодня 21:30 — Энергетика

Импорт природного газа в Украину с началом августа вырос на 50% - до 38,1 млн куб. м.

Об этом сообщило профильное издание ExPro.

Это самое высокое значение с сентября 2020 года. На начало августа в хранилищах хранится около 12,27 млрд куб. м природного газа.

Весь импортируемый газ идет на закачку в «таможенный склад» украинских ПХГ. В частности, 20,5 млн куб. м закачано с помощью услуги short-haul.

Больше всего газа поступает из Словакии — 21,9 млн куб. м, или 57% всего газа. Из Венгрии поставляется 7,1 млн куб. м газа (19%). Поставки из Молдовы составили 5,2 млн куб. м (14%) и из Польши — 4 млн куб. м (10%).

С началом августа иностранные и украинские компании активизировались, закачивая больше газа в «таможенный склад» украинских ПХГ, отмечает издание.

На начало августа в хранилищах хранится около 12,27 млрд куб. м природного газа, в том числе около 0,85 млрд куб. м на «таможенном складе».

По итогам июля импорт газа в Украину составил 589,3 млн куб. м, из которых 586,5 млн куб. м, или 99,5% всего импортируемого газа, пошло в «таможенный склад» украинских ПХГ. За семь месяцев 2023 года Украина импортировала более 1,8 млрд куб. м природного газа, в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне стало известно, что европейские чиновники обдумывают, поддерживать ли связь с Бильче-Волыцко-Угерским подземным газохранилищем и другими объектами, разбросанными по всей Украине, в которых может храниться газ, когда зимой спрос и цены на топливо подскочат.

Сохранение жизненно важного топлива в воюющей стране может показаться безумной идеей, но она достаточно привлекательна, поскольку объекты находятся вдали от линии фронта, чтобы считаться безопасными, и некоторые трейдеры разделяют мнение, что риск того стоит.

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