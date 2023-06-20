Кабмин упростил для учреждений закупку услуг для улучшения энергоэффективности — Finance.ua

Кабмин упростил для учреждений закупку услуг для улучшения энергоэффективности Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Кабмин упростил для учреждений закупку услуг для улучшения энергоэффективности

Кабинет министров внес изменения в особенности проведения публичных закупок товаров, работ и услуг, способствующих ускорению выполнения работ по улучшению показателей энергоэффективности (энергосервиса) бюджетных учреждений и инфраструктуры местных громад.

Об этом сообщает Министерство экономики.

«Повышение энергоэффективности сооружений — это составляющая нашей энергетической независимости. Принято решение об упрощении закупок услуг энергосервиса, которое призвано прежде всего ускорить такие закупки, чтобы успеть к следующему отопительному сезону уменьшить энергопотребление. Так, за счет упрощения расчета базового уровня потребления, а также отмены обязательства утверждать существенные условия договора с органом управления, закупки энергосервиса можно будет сократить на 3−5 месяцев, и уже к следующему отопительному сезону успеть внедрить энергоэффективные меры», — объясняет замминистра экономики Украины Надежда Бегун.

Также предполагается, что для проектов, обеспечивающих экономию более 50% на энергоносителях, предусмотрено заключение прямого договора при условии, что исполнитель имеет опыт воплощения аналогичных проектов.

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Но в этом случае предусматривается, что после заключения энергосервисного договора заказчик должен каждые полгода предоставлять Госэнергоэффективности информацию о результатах его выполнения.

Как прогнозируют в Министерстве экономики Украины, реализация соответствующих изменений позволит не только ускорить процедуру закупки энергосервиса, но и создать дополнительные благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в проекты повышения энергоэффективности зданий социально-гуманитарной сферы и объектов жизнедеятельности громад.

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