Энергорегулятор предложил установить предельные цены на рынке электроэнергии с 30 июня — Finance.ua

Энергорегулятор предложил установить предельные цены на рынке электроэнергии с 30 июня Сегодня 19:45 — Энергетика

Энергорегулятор предложил установить предельные цены на рынке электроэнергии с 30 июня

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает установить предельные цены на рынке электроэнергии в диапазоне 2714−5428 грн за МВт·ч с 30 июня.

Это следует из повестки дня заседания, запланированного на 26 июня, и соответствующего проекта постановления.

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Документ предусматривает максимальные предельные цены на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР):

для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 24:00) в размере 2714 грн за МВт·ч;

для часов максимальной нагрузки (с 7:00 до 23:00) — 5428 грн за МВт·час.

Минимальная предельная цена предлагается на уровне 1152,08 грн за МВтч.

Относительно балансирующего рынка максимальная предельная цена предложена в размере 125% от цены РСВ, установленной оператором рынка для каждого расчетного периода соответствующих суток поставки. Минимальная предельная цена — 0,01 грн за МВт·ч.

НКРЭКУ добавила, что проект постановления подготовлен с учетом предложений «Оператора рынка» и «Укрэнерго», а также по результатам открытого обсуждения.

УБР По материалам:

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