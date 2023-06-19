Энергорегулятор предложил установить предельные цены на рынке электроэнергии с 30 июня — Finance.ua

Энергорегулятор предложил установить предельные цены на рынке электроэнергии с 30 июня
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает установить предельные цены на рынке электроэнергии в диапазоне 2714−5428 грн за МВт·ч с 30 июня.
Это следует из повестки дня заседания, запланированного на 26 июня, и соответствующего проекта постановления.
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Документ предусматривает максимальные предельные цены на рынке «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР):
- для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 24:00) в размере 2714 грн за МВт·ч;
- для часов максимальной нагрузки (с 7:00 до 23:00) — 5428 грн за МВт·час.
Минимальная предельная цена предлагается на уровне 1152,08 грн за МВтч.
Относительно балансирующего рынка максимальная предельная цена предложена в размере 125% от цены РСВ, установленной оператором рынка для каждого расчетного периода соответствующих суток поставки. Минимальная предельная цена — 0,01 грн за МВт·ч.
НКРЭКУ добавила, что проект постановления подготовлен с учетом предложений «Оператора рынка» и «Укрэнерго», а также по результатам открытого обсуждения.
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