Кабмин сообщил цены на газ для тепловиков, бюджетных организаций и общежитий — Finance.ua

Кабмин сообщил цены на газ для тепловиков, бюджетных организаций и общежитий Сегодня 12:04 — Энергетика

Кабинет министров сохранил льготную цену газа для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий еще на месяц — до 30 апреля 2023 года включительно.

Таким образом, цена ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» на газ для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению сохранится на уровне 7,42 тыс. грн за тыс. куб.м (с НДС), для бюджетных учреждений — 16,39 тыс. грн за тыс. куб.м (с НДС).

Кроме того, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продолжит поставлять природный газ предприятиям, учреждениям, организациям, на чьем балансе находятся общежития и/или другие жилые дома, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители, по цене 7,42 грн/куб.м (с НДС).

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства № 277 от 30 марта 2023 года, обнародованном на Правительственном портале.

Документ вносит соответствующие изменения в постановление Кабмина от 19 июля 2022 г. № 812 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа по особенностям поставки природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям».

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