Кабмин сохранил льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета — Finance.ua

Кабмин сохранил льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета Сегодня 16:30 — Энергетика

Кабмин сохранил льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета

Кабинет Министров продлил действие постановления № 812 о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 31 августа 2024 года включительно.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Следовательно, производители горячей воды в течение лета смогут получать газ по льготной цене.

Кроме того, правительство расширило круг субъектов, имеющих право закупать природный газ у АО «Укргаздобыча» и ГАО «Черноморнафтогаз».

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Согласно постановлению, механизм ПСО обязывает «Нафтогаз Трейдинг» продавать газ поставщикам тепла и горячей воды для населения по фиксированной цене — 7420 грн за 1000 кубических метров.

Срок действия постановления должен был завершиться 15 апреля.

Напомним, Пенсионный фонд Украины выявил более 50 тыс. домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но за получением выплаты не обращались.

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