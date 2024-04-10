Поставщики установили цены на газ: какие суммы ожидают украинцев в платежках за апрель — Finance.ua
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Поставщики установили цены на газ: какие суммы ожидают украинцев в платежках за апрель

Личные финансы
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Поставщики установили цены на газ: какие суммы ожидают украинцев в платежках за апрель
Поставщики установили цены на газ: какие суммы ожидают украинцев в платежках за апрель
Украинцы в мае 2024 будут получать платежки за газ со старыми тарифами. У «Нафтогаза», чьими клиентами являются подавляющее большинство бытовых потребителей, это 7,96 грн за кубометр. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человека, только плита) нужно будет заплатить 78,8 грн.
Как свидетельствуют данные портала «ГазПравда», в апреле другие поставщики голубого топлива установили следующие тарифы:
Поставщики установили цены на газ: какие суммы ожидают украинцев в платежках за апрель
  • «ЭРУ Людям» — 7,7 грн за кубометр;
  • «Энерджи трейд групп» — 7,799 грн за кубометр;
  • «Тернопольоблгаз сбыт» — 7,96 грн за кубометр;
  • «Прикарпатье энерго трейд» — 7,98 грн за кубометр;
  • «Полтавагаз сбыт» — 7,99 грн за кубометр;
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  • «Галнефтегаз» ЧП «Окко контракт» — 7,99 грн за кубометр;
  • «Львовэнергосбыт» — 8,2 грн за кубометр;
  • «Киевские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  • «Днепровские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  • «Аскания энерджи» — 9,95 грн за кубометр;
  • «Ритейл Сервис» ТМ «СветГаз» — 9,99 грн за кубометр.
Действующий тариф действует до 30 апреля 2024 года. Однако законодательство также запрещает поднимать цены на газ во время военного положения и в течение шести месяцев после этого.

Тариф на доставку газа

В 2024 году сам тариф на доставку газа не изменялся. Однако с января всем пересчитали ежемесячный платеж.
Сумма зависит от объемов потребления за прошлый газовый год. И если в 2023-м украинцы платили исходя из объемов потребления еще в 2022-м, то в текущем году платеж зависит от того, сколько газа использовали уже в 2023-м.
Стоимость доставки газа зависит от региона и составляет от 0,38 до 2,39 грн за кубометр. Чем больше потребителей, тем ниже тариф, ведь затраты на содержание газовой инфраструктуры делят на количество людей.
Похожая ситуация с платой за обслуживание внутридомовых газовых сетей (третья платежка за газ). Ее размер составляет от 40 до 1500 грн. Сумма зависит от состояния дома, а также от количества квартир в нем.
Подробно о третьей платежке за газ мы рассказывали в статье по ссылке ниже:

Третья платежка за газ: что изменится

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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