Поставщики установили цены на газ: какие суммы ожидают украинцев в платежках за апрель — Finance.ua

Поставщики установили цены на газ: какие суммы ожидают украинцев в платежках за апрель Сегодня 21:09 — Личные финансы

Поставщики установили цены на газ: какие суммы ожидают украинцев в платежках за апрель

Украинцы в мае 2024 будут получать платежки за газ со старыми тарифами. У «Нафтогаза», чьими клиентами являются подавляющее большинство бытовых потребителей, это 7,96 грн за кубометр. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человека, только плита) нужно будет заплатить 78,8 грн.

в апреле другие поставщики голубого топлива установили следующие тарифы: Как свидетельствуют данные портала « ГазПравда »,

«ЭРУ Людям» — 7,7 грн за кубометр;

«Энерджи трейд групп» — 7,799 грн за кубометр;

«Тернопольоблгаз сбыт» — 7,96 грн за кубометр;

«Прикарпатье энерго трейд» — 7,98 грн за кубометр;

«Полтавагаз сбыт» — 7,99 грн за кубометр;

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«Галнефтегаз» ЧП «Окко контракт» — 7,99 грн за кубометр;

«Львовэнергосбыт» — 8,2 грн за кубометр;

«Киевские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

«Днепровские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

«Аскания энерджи» — 9,95 грн за кубометр;

«Ритейл Сервис» ТМ «СветГаз» — 9,99 грн за кубометр.

Действующий тариф действует до 30 апреля 2024 года. Однако законодательство также запрещает поднимать цены на газ во время военного положения и в течение шести месяцев после этого.

Тариф на доставку газа

В 2024 году сам тариф на доставку газа не изменялся. Однако с января всем пересчитали ежемесячный платеж.

Сумма зависит от объемов потребления за прошлый газовый год. И если в 2023-м украинцы платили исходя из объемов потребления еще в 2022-м, то в текущем году платеж зависит от того, сколько газа использовали уже в 2023-м.

Стоимость доставки газа зависит от региона и составляет от 0,38 до 2,39 грн за кубометр. Чем больше потребителей, тем ниже тариф, ведь затраты на содержание газовой инфраструктуры делят на количество людей.

Похожая ситуация с платой за обслуживание внутридомовых газовых сетей (третья платежка за газ). Ее размер составляет от 40 до 1500 грн. Сумма зависит от состояния дома, а также от количества квартир в нем.

Подробно о третьей платежке за газ мы рассказывали в статье по ссылке ниже:

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