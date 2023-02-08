Кабмин разрешил КРАИЛ инициировать санкции против россии — Finance.ua

Кабмин разрешил КРАИЛ инициировать санкции против россии Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Кабмин разрешил КРАИЛ инициировать санкции против россии

Комиссия по азартным играм (КРАИЛ) может инициировать санкции против рф и подавать их на рассмотрение СНБО.

Об этом сообщили в КРАИЛ со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

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Отныне КРАИЛ в соответствии с возложенными на нее задачами ведет подготовку и подачу Кабмину предложений по применению, отмене и внесению изменений в специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), которые вносятся правительством на рассмотрение СНБО в соответствии с ЗУ «О санкциях».

Также КРАИЛ будет участвовать в формировании, реализации и мониторинге эффективности государственной санкционной политики по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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