Кабмин разрешил КРАИЛ инициировать санкции против россии — Finance.ua

Кабмин разрешил КРАИЛ инициировать санкции против россии
Комиссия по азартным играм (КРАИЛ) может инициировать санкции против рф и подавать их на рассмотрение СНБО.
Об этом сообщили в КРАИЛ со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.
Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Отныне КРАИЛ в соответствии с возложенными на нее задачами ведет подготовку и подачу Кабмину предложений по применению, отмене и внесению изменений в специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), которые вносятся правительством на рассмотрение СНБО в соответствии с ЗУ «О санкциях».
Также КРАИЛ будет участвовать в формировании, реализации и мониторинге эффективности государственной санкционной политики по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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