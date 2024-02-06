Кабмин расширил перечень продуктов, имеющих приоритет на границе (список) — Finance.ua

Кабмин расширил перечень продуктов, имеющих приоритет на границе (список) Сегодня 15:36 — Казна и Политика

Кабмин расширил перечень продуктов, имеющих приоритет на границе (список)

Кабинет Министров Украины внес изменения в список продукции с ограниченным сроком хранения и особым режимом хранения.

Об этом говорится в постановлении № 113 от 02 февраля 2024 г., обнародованном на Правительственном портале

Документом вносятся изменения в постановление КМУ «Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок хранения, и перечня сельскохозяйственной продукции, имеющей особый режим хранения» (№ 1239 от 24 ноября 2023 г.), согласно которому грузовым автомобилям с указанной продукцией предоставляется приоритет в «еЧерга» при пересечении границы.

В частности, в список добавили огурцы, помидоры, филе рыбы, колбасы и изделия из мяса, молочную сыворотку и казеин.

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Справка Finance.ua:

Государственная пограничная служба Украины создала специальный раздел под названием «Пересечение государственной границы во время правового режима военного положения. Вопрос-ответ», где есть ответы на наиболее распространенные вопросы процедуры пересечения границы. Можно ознакомиться здесь.

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