Кабмин расширил перечень продуктов, имеющих приоритет на границе (список) — Finance.ua

Кабмин расширил перечень продуктов, имеющих приоритет на границе (список)
Кабинет Министров Украины внес изменения в список продукции с ограниченным сроком хранения и особым режимом хранения.
Об этом говорится в постановлении № 113 от 02 февраля 2024 г., обнародованном на Правительственном портале.
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Документом вносятся изменения в постановление КМУ «Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок хранения, и перечня сельскохозяйственной продукции, имеющей особый режим хранения» (№ 1239 от 24 ноября 2023 г.), согласно которому грузовым автомобилям с указанной продукцией предоставляется приоритет в «еЧерга» при пересечении границы.
В частности, в список добавили огурцы, помидоры, филе рыбы, колбасы и изделия из мяса, молочную сыворотку и казеин.
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Справка Finance.ua:
- Государственная пограничная служба Украины создала специальный раздел под названием «Пересечение государственной границы во время правового режима военного положения. Вопрос-ответ», где есть ответы на наиболее распространенные вопросы процедуры пересечения границы. Можно ознакомиться здесь.
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