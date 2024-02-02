Сколько человек пересекли западную границу Украины — Finance.ua

Сколько человек пересекли западную границу Украины Сегодня 13:34 — Казна и Политика

За сутки 1 февраля западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 55 тысяч человек и 16 тысяч транспортных средств.

Об этом пишет Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли 28 тысяч человек. 18 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову.

В Украину за минувшие сутки проследовали 27 тысяч человек, 24 тысячи из них — граждане Украины.

Оформлено 127 грузовиков с гуманитарной помощью.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 26 человек — все они пытались незаконно пересечь границу вне установленных пунктов пропуска.

На выезд из страны не пропущено 3-х мужчин, граждан Украины, поскольку пограничники обнаружили признаки подделки их документов, предоставляющих право на пересечение границы лицам призывного возраста. В действиях мужчин имеются признаки правонарушений, предусмотренных ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Основания пересечения границы

Напомним, основания, дающие право на выезд из Украины мужчинам 18−60 лет, подробно перечислены в вышеуказанных нормативно-правовых актах. Однако следует учитывать, что все обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами, которые, кстати, получить не так просто.

Среди основных оснований, дающих право на пересечение границы мужчинам мобилизационного возраста, есть следующие:

сопровождение инвалидов I и II групп среди близких родственников и лиц, нуждающихся в постоянном уходе среди родственников первой степени родства (родители, дети, жена);

сопровождение жены с инвалидностью (здесь почему-то уже речь идет не о I и II группе, а просто указано «из числа лиц с инвалидностью»);

инвалидность лица, пересекающего границу;

выезд на лечение;

профессиональная деятельность — речь идет, в частности, о государственных служащих, которые едут в командировку, спортсменах, которые едут на соревнования, дипломатах, военных, которые проходят подготовку за границей, летчиках, железнодорожниках и т. п. ;

; помощь ВСУ (волонтерство). Такими считаются, например, водители, везущие волонтерскую помощь, артисты и художники, собирающие средства для армии, и т. д.

В общем же все основания, согласно которым военнообязанные мужчины имеют право на пересечение границы, четко указаны в постановлении КМУ № 57, их там насчитывается достаточно большое количество, и каждый пункт этого перечня содержит нюансы, которые трудно описать в коротком материале. Поэтому в каждом конкретном случае рекомендуем тщательно сверяться с Постановлением и искать соответствующий пункт.

Справка Finance.ua:

пропуск совершеннолетних граждан Украины через границу осуществляется по загранпаспортам или другим предусмотренным законодательством и международными договорами документами в соответствии с Постановлением Кабмина от 27 января 1995 г. N 57

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