Кабмин принял изменения, касающиеся COVID-сертификатов — Finance.ua

Кабмин принял изменения, касающиеся COVID-сертификатов Сегодня 14:28 — Казна и Политика

Кабмин принял изменения, касающиеся COVID-сертификатов

Правительство Украины утвердило изменения к COVID-сертификатам, в частности, усовершенствовав механизм их формирования и использования.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По словам Мельничука, в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, были внесены изменения.

Изменения, как рассказал представитель Кабмина, предусматривают усовершенствование механизма формирования и использования COVID-сертификатов. В частности, были обновлены данные о схеме сочетаний вакцин при введении второй бустерной дозы.

Напомним, в мире по крайней мере 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Но «снижение бдительности» к болезни провоцирует появление нового варианта COVID.

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