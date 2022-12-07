Кабмин принял изменения, касающиеся COVID-сертификатов — Finance.ua
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Кабмин принял изменения, касающиеся COVID-сертификатов

Казна и Политика
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Кабмин принял изменения, касающиеся COVID-сертификатов
Кабмин принял изменения, касающиеся COVID-сертификатов
Правительство Украины утвердило изменения к COVID-сертификатам, в частности, усовершенствовав механизм их формирования и использования.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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По словам Мельничука, в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, были внесены изменения.
Изменения, как рассказал представитель Кабмина, предусматривают усовершенствование механизма формирования и использования COVID-сертификатов. В частности, были обновлены данные о схеме сочетаний вакцин при введении второй бустерной дозы.
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Напомним, в мире по крайней мере 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Но «снижение бдительности» к болезни провоцирует появление нового варианта COVID.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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