Истек срок действия COVID-сертификата: алгоритм действий — Finance.ua

Истек срок действия COVID-сертификата: алгоритм действий Сегодня 07:01 — Личные финансы

Истек срок действия COVID-сертификата: алгоритм действий

В Украине увеличивается количество больных коронавирусом. В настоящее время для многих граждан актуализировался вопрос обновления сертификата о прививках.

Людям, имеющим две дозы прививки, но срок действия сертификата COVID истек, необходимо прийти в ближайший пункт прививки, получить бустерную дозу и обновить приложение «Дія». Через несколько дней в приложении появится еще один сертификат, который будет действовать 270 дней.

Следует отметить, что бустерную дозу сейчас делают только гражданам в возрасте от 18 лет.

Список пунктов ищите по Для того чтобы вакцинироваться от коронавируса, в том числе и бустерной дозой, следует обратиться в пункты вакцинации, которые расположены в центрах первичной медико-санитарной помощи.ищите по ссылке

Ранее СOVID-сертификаты, у которых истек срок действия, исчезали из приложения. Теперь они будут оставаться в «Дії», но будут недействительны.

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В Минцифры заявили, что такое обновление было создано для того, чтобы вся история вакцинации от СOVID-19 осталась в смартфоне. Теперь люди, которые эвакуировались в более безопасные регионы страны или за границу, могут доказать, что прошли вакцинацию или сделать бустерную дозу, если еще не делали.

Напомним, что COVID-сертификаты в «Дії» взаимно признаны Европейским Союзом. Это означает, что таким сертификатом можно пользоваться свободно за рубежом.

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