Как получить данные о вакцинации, если вы сменили место жительства в Украине или выехали за границу — Finance.ua
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Как получить данные о вакцинации, если вы сменили место жительства в Украине или выехали за границу

Сегодня 17:33
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Что делать, если вы были вынуждены поменять место жительства в Украине или уехать за границу.
На вопросы о получении данных о вакцинации ответили специалисты.
Минздрав публикует видео, где вы найдете развернутые ответы на вопросы.
В каких документах есть записи о статусе вакцинации?
Минздрав отмечает: по возможности держите связь со своим семейным врачом. Даже если вы за границей, это можно сделать с помощью электронных средств связи.
Ведь если вам не удастся документально подтвердить прививки, будет считаться, что вы их не делали. Повторная прививка не вредит здоровью, но займет ваше время и ресурсы.
Напомним, главный государственный санитарный врач Украины рассказал также о том, какая ситуация сейчас с инфекционными заболеваниями в стране.

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По материалам: ТСН
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