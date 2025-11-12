0 800 307 555
Кабмин предложил СНБО ввести санкции против Миндича и Цукермана

Кабинет Министров предложил Совету нацбезопасности ввести санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины по основаниям, определенным Законом Украины „О санкциях“, внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана», — говорится в сообщении.
Украинские СМИ также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести санкции против двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ.
Кроме того, правительство приняло решение отстранить от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко и возложить исполнение обязанностей министра на замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.
«Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак», — сообщила Свириденко.

Операция «Мидас»

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание денег.
Министерство экономики вместе с партнерами стран G7 в течение недели подаст на рассмотрение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО НАЭК «Энергоатом». Уже начата работа со списками возможных кандидатов, а советник для этого процесса избран. Параллельно Государственная аудиторская служба приступила к всесторонней проверке деятельности «Энергоатома» после обнародованных НАБУ фактов. Аудит закупок продлится до 15 рабочих дней.
Подпишитесь на нас
