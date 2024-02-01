Кабмин предлагает ввести дисциплинарную ответственность для сотрудников НАПК — Finance.ua

Кабмин предлагает ввести дисциплинарную ответственность для сотрудников НАПК Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Кабмин предлагает ввести дисциплинарную ответственность для сотрудников НАПК

Кабинет Министров предлагает привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (НАПК), кроме должностей государственной службы категории «А» агентства.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Законопроектом, в частности, предусмотрено следующее:

для рассмотрения вопросов применения дисциплинарных взысканий к работникам агентства образуется Дисциплинарная комиссия, состав и положения о которых утверждаются главой нацагентства;

Дисциплинарная комиссия на основании дисциплинарного производства принимает решение о наличии или отсутствии в действиях сотрудника агентства дисциплинарного проступка и оснований его привлечения к дисциплинарной ответственности с определением рекомендованного вида взыскания;

на основании оформленного предложения (представления) Дисциплинарной комиссии дисциплинарное взыскание на сотрудника центрального аппарата, руководителя территориального управления и его заместителя налагает глава нацагентства; на сотрудника территориального управления — руководитель соответствующего территориального управления агентства;

дисциплинарные производства относительно заместителей главы агентства, занимающих должности государственной службы категории «А», и внесение субъекту назначения предложений по результатам такого дисциплинарного производства осуществляет Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы;

решение о наложении дисциплинарного взыскания может быть обжаловано непосредственно в суде.

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Согласно проекту закона, основаниями для привлечения сотрудников НАПК к дисциплинарной ответственности являются:

умышленное или вследствие халатности нарушение установленного порядка определения управляющего активом;

нарушение установленного порядка проверки эффективности управления арестованными активами, переданными агентству в управление;

нереагирование или нарушение установленного порядка реагирования на полученную информацию и/или установленные факты ненадлежащего управления активами или попыток отчуждения активов управляющим;

незаконное разглашение информации с ограниченным доступом, которая стала известна сотруднику в связи с исполнением им своих полномочий и т. п.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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