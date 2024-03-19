Кабмин предлагает повысить акциз на табачные изделия — Finance.ua

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Кабмин предлагает повысить акциз на табачные изделия

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Кабмин предлагает повысить акциз на табачные изделия
Кабмин предлагает повысить акциз на табачные изделия
Кабинет Министров Украины предлагает увеличить ставки акциза на табачные изделия уже с июля 2024 года.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство финансов Украины.
По его словам, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия».
В документе № 11 090 предлагается с 1 июля этого года по 31 декабря 2027 года ежегодно повышать ставки акцизного налога на табачные изделия для приведения их к указанному минимальному уровню. Кроме того, предлагается определить денежную единицу измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро.
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В то же время Кабмин предлагает установить послабление на период военного положения ограничения накопления объемов табачных изделий на складах перед повышением ставок акцизного налога. В частности, путем увеличения установленного размера среднемесячного объема реализации на таможенной территории Украины табачные изделия со 115 до 120 процентов.

Что этому предшествовало?

В пятницу, 15 марта 2024 года, Кабмин одобрил данный законопроект, который внесет изменения в Налоговый кодекс в части повышения ставок акцизного налога на табачные изделия.
Как пояснили в Министерстве финансов, пересмотр акцизов на табачные изделия происходит для гармонизации украинского законодательства с требованиями Европейского Союза.
В частности, с 2018 года в Украине утвержден план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Он должен обеспечить выполнение требований Директивы ЕС по минимальному акцизному налоговому обязательству до 2025 года не менее 90 евро за 1000 сигарет.
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Но из-за процессов девальвации, также вызванных войной, в 2025 году акциз на сигареты достигнет лишь уровня 70 евро.
Поэтому действующий график не позволяет достичь уровня налогообложения, установленного в ЕС. Это и вызвало необходимость пересмотреть ставки акцизного налога. При этом выражение ставок акцизного налога на табачные изделия в евро рекомендовано МВФ и предусмотрено Национальной стратегией доходов.
В министерстве считают, что принятие данного законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет:
  • в 2025 году на 612 млн гривен;
  • в 2026 году на 5001 млн гривен;
  • в 2027 году на 9379 млн гривен;
  • в 2028 году на 13 852 млн гривен.

Директива Евросоюза 2014/40

Принятие комплексного антитабачного Закона № 1978 в декабре 2021 года соответствует евроинтеграционной политике Украины в сфере здравоохранения.
Его нормы базируются на положениях Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и имплементируют положения директивы 2014/40/ЕС, реализация которой снизила распространенность курения в Европейском Союзе.
Основные положения директивы № 2014/40/ЕС, внедряемые настоящим Законом:
  • Запрет ароматизированных сигарет и табака для самокруток (с 11 июля 2023 года).
  • Более заметные предупреждения о вреде курения на пачках сигарет — их размер увеличится до 65% от площади пачки (с 2024 года).
  • Требование предоставлять в Госпродпотребслужбу информацию об ингредиентах, содержащихся в табачных изделиях (с 1 июня 2022 года).
  • Введение медицинских предупреждений потребителей на электронных сигаретах и ​​жидкостях, требования к упаковке электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, медицинских предупреждений потребителей и требования к упаковке травяных изделий для курения, а также медицинских предупреждений потребителей с 1 июня 2022 года).
  • Полный запрет на рекламу и стимулирование продажи устройств для потребления табачных изделий, электронных сигарет, а также табачных изделий (с 11 июля 2023 года).
По материалам:
РБК-Україна
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