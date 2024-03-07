Военный сбор и новые ставки акциза. Как правительство собирается привлечь дополнительные поступления в бюджет — Finance.ua

Военный сбор и новые ставки акциза. Как правительство собирается привлечь дополнительные поступления в бюджет Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Военный сбор и новые ставки акциза. Как правительство собирается привлечь дополнительные поступления в бюджет

Кабинет министров работает над новым законопроектом, призванным обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет. Хотя текст соответствующего документа отсутствует, появились некоторые детали такой инициативы.

Об этом рассказала народный депутат Нина Южанина, передает портал Новости. Live.

О том, что правительство готовит ввести соответствующие изменения на днях, заявил председатель Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Ожидается, что нововведение позволит наполнить бюджет более чем на 40 млрд гривен. Документ будет предусматривать:

увеличение размера военного сбора;

введение военного сбора для физлиц-предпринимателей (ФЛП);

введение военного сбора для юридических плательщиков единого налога;

введение военного сбора для некоторых видов сделок с недвижимостью и ювелирными изделиями.

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По словам Южаниной, правительство действительно планирует привлечь в госбюджет в 2024-м дополнительные поступления, увеличив поступления от военного сбора и акциза.

Новый военный сбор

Как отмечает нардеп, увеличение военного сбора коснется юрлиц — плательщиков налога на прибыль предприятий, а также плательщиков единого налога ІІІ и ІV групп, физлиц — предпринимателей — плательщиков единого налога І, ІІ, ІІІ и ІV групп на уровень от 0,1% до 1,5%.

Под дополнительный военный сбор подпадут:

покупатели банковских металлов у финучреждений и легковых автомобилей, подлежащих первой госрегистрации в Украине, продавцы недвижимости;

розничные продавцы ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней;

операторы мобильной связи.

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«Здесь прослеживается аналогия с объектами налогообложения сбором на обязательное государственное пенсионное страхование», — заявила она.

Увеличение ставок акцизного налога

Также хотят ввести ежемесячную уплату авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, занимающимися торговлей топливом.

«Предложения также предусматривают приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС, введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ, и расширение перечня подакцизных товаров за счет налогообложения акцизным налогом растений рода конопля», — объяснила Южанина.

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Она добавила, что дополнительные поступления должны обеспечить минимум 0,5% ВВП (44,2 млрд грн.) только в этом году.

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