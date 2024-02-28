Шмыгаль: Надеемся, что сможем привлечь средства на покрытие всех бюджетных нужд — Finance.ua

Шмыгаль: Надеемся, что сможем привлечь средства на покрытие всех бюджетных нужд Сегодня 08:39

Шмыгаль: Надеемся, что сможем привлечь средства на покрытие всех бюджетных нужд

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что в 2024 году Украине и международным партнерам удастся привлечь необходимые средства для покрытия всех бюджетных нужд.

Об этом он отметил во время заседания правительства.

«Украина прошла две рубежные даты — десять лет с начала гибридной агрессии россии и два года с полномасштабного российского вторжения. Мы устояли. Стали сильнее», — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина объединяет вокруг себя всех, кто верит в свободу, демократию и справедливый мир. Глава правительства отметил, что государство испытывает неизменную поддержку международных партнеров.

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«Украина уже подписала соглашения о безопасности с пятью странами G7, а также с Данией. Этот список будет постоянно расширяться», — подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, такие соглашения гарантируют украинскому государству долгосрочную прогнозируемую солидарность в сфере безопасности и обороны.

Премьер-министр также напомнил, что за последнее время новые пакеты военной поддержки объявили Германия, Дания, Швеция, Бельгия, Испания, Великобритания, Канада и другие государства-партнеры.

В сфере макрофинансовой поддержки Украины он отметил важные результаты, полученные по итогам визита правительственной делегации в Токио.

«В этом году ожидаем получать финансовую поддержку и от Японии», — акцентировал он.

Чиновник также напомнил, что со стороны Канады анонсировано выделение в 2024 году более 2,2 миллиарда долларов макрофинансовой и оборонной помощи. Также дополнительную поддержку выделяет Великобритания. Кроме того, Новая Зеландия выделит 16 миллионов долларов на оружие, гуманитарную сферу и восстановление.

«Ценим тот факт, что на третьем году большой войны друзья и партнеры постоянно рядом в борьбе за нашу свободу. Надеемся, что в 2024 году вместе сможем привлечь нужные средства на покрытие всех бюджетных нужд», — резюмировал Шмыгаль.

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