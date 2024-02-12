Украина прорабатывает разные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость — глава НБУ Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Украина прорабатывает разные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость — глава НБУ

Украина рассчитывает, что ритмичность внешнего финансирования будет восстановлена ​​в ближайшие месяцы, в то же время прорабатывает разные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость в любых условиях.

Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Finance.ua. Он сообщил, что встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой во время конференции высокого уровня в Брюсселе.

«Имели возможность обсудить подготовку к февральской миссии для проведения третьего пересмотра реализации программы EFF», — отметил Пышный.

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Он заверил главу МФВ в том, что Украина и дальше сосредоточена на проработке всех возможных мер по сохранению макрофинансовой стабильности. В настоящее время Нацбанк готовится к детальному анализу результатов работы, а также макропрогнозу и рискам, которые могут повлиять на его реализацию.

Помощь от США

«Мы следим за достаточно непростым процессом согласования пакета помощи в США. В то же время остаемся в рамках нашего базового сценария и рассчитываем, что ритмичность внешнего финансирования будет восстановлена ​​в ближайшие месяцы», — подчеркнул Пышный, добавив, что эффективное взаимодействие с МВФ, успехи Украины в выполнении программы являются важным стабилизирующим фактором во временные периоды турбулентности, в частности, в вопросе ритмичности международной помощи от партнеров.

Национальные выборы в странах-партнерах и помощь Украине

Глава НБУ отметил, что 2024 год отличается очень насыщенной избирательной аджендой — национальные выборы пройдут во многих странах-партнерах.

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«Поэтому прорабатываем разные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях», — пояснил он.

Санкции против рф

Украина вовлечена в процесс усиления санкционного давления на рф, в том числе относительно получения Украиной доступа к замороженным российским активам.

«Этот вопрос на международном уровне уже прошел несколько эволюционных этапов, видим определенный прогресс в США и ЕС. Мы считаем, что изъятие суверенных активов россии должно рассматриваться именно как гарантированные международным правом контрмеры относительно развязанной россией войны против нашей страны, которая привела к разрушению глобального порядка. Такая концепция существенно усиливает юридические основания для стран G7 провести соответствующее взыскание. Поэтому мы наращиваем коммуникацию с ЕЦБ и центробанками Европы по поводу важности ее применения», — написал Пышный.

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Получение Украиной доступа к замороженным российским активам — это один из положительных сценариев, способствующий более быстрому экономическому восстановлению.

Справка Finance.ua:

8 февраля Сенат США повторно пересмотрел законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без соглашения о миграционной реформе и безопасности границы. Законопроект набрал нужные 60 голосов сенаторов;

Украина с начала полномасштабной войны в целом получила от стран Северной Америки, Европы и Азии помощь в размере более 178 млрд долларов.



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