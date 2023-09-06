Кабмин предлагает отменить мораторий на налоговые проверки — Finance.ua

Кабмин предлагает отменить мораторий на налоговые проверки Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Кабмин предлагает отменить мораторий на налоговые проверки

Кабинет Министров одобрил законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок».

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и закон „О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“, которыми предусмотреть, что с 1 октября 2023 года возобновляется проведение документальных (плановых и внеплановых) проверок, проведение которых было запрещено до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий их проведения.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8401, который возвращает систему налогообложения в довоенное положение. Закон вступил в силу с 1 августа 2023 года. Он является одним из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением о расширенном финансировании с МВФ.

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Закон предусматривает с 1 августа отмену единого налога в 2% и частично — моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО).

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Укрінформ По материалам:

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