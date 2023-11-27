Кабмин одобрил адаптированный к нормам ЕС пакет законопроектов о торговой защите — Finance.ua
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Кабмин одобрил адаптированный к нормам ЕС пакет законопроектов о торговой защите

Казна и Политика
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Кабмин одобрил адаптированный к нормам ЕС пакет законопроектов о торговой защите
Кабмин одобрил адаптированный к нормам ЕС пакет законопроектов о торговой защите
Правительство Украины одобрило законопроекты «О защитных мерах», «О защите от демпингового импорта» и «О защите от субсидированного импорта», которые содержат новые редакции трех действующих в стране законов в этой сфере.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Проекты законов адаптируют украинское законодательство в сфере торговой защиты к регламентам Европейского Союза и усиливают защиту, в частности, национальных производителей», — говорится в сообщении.
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По словам первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко, одобренные законопроекты отвечают современным международным практикам в сфере торговой защиты, в том числе нормам и актуальным разъяснениям ВТО.
«В случае принятия законопроектов Верховной Радой государство получит надежные, прозрачные и понятные и украинскому бизнесу и нашим партнерам инструменты торговой защиты», — подчеркнула Свириденко.
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Минэкономики отмечает, что утвержденный пакет расширяет возможности национальных производителей в защите интересов от недобросовестного и растущего импорта; уменьшает их расходы по подготовке материалов и документации во время защитных расследований; устанавливает четкие временные рамки процедурных этапов расследований и гарантирует проведение консультаций по запросу заинтересованной стороны.
Он также вводит механизм, гарантирующий уплату предыдущих защитных пошлин или пошлин при расследовании уклонения от их уплаты, расширяет круг «пользователей» этого механизма среди бизнеса, а также уточняет полномочия компетентных органов при проведении расследований.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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