Кабмин обязал Нафтогаз согласовывать любые действия относительно соглашения с эмитентом своих еврооблигаций — Finance.ua
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Кабмин обязал Нафтогаз согласовывать любые действия относительно соглашения с эмитентом своих еврооблигаций

Казна и Политика
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Кабмин обязал Нафтогаз согласовывать любые действия относительно соглашения с эмитентом своих еврооблигаций
Кабмин обязал Нафтогаз согласовывать любые действия относительно соглашения с эмитентом своих еврооблигаций
Кабинет Министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» согласовывать с правительством любые действия по выполнению основного соглашения с компанией Kondor Finance, являющейся эмитентом еврооблигаций Нафтогаза.
Об этом говорится в распоряжении правительства № 625-р от 21 июля.
«Акционерное общество «Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“, в частности его должностные и другие уполномоченные лица, обязаны совершать любые действия по выполнению действующего основного соглашения с Кондор Файненс пи.эл.си. (Kondor Finance plc) после отдельного согласования таких действий Кабинетом Министров Украины», — говорится в документе.
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Правительство также неудовлетворительно оценило работу правления Нафтогаза из-за незаключения договора с Kondor Finance относительно изменений в кредитные договоры на сумму более 3 млрд грн. Соответствующую сделку Кабин согласовал распоряжением 554-р от 7 июля.
Как сообщалось, в начале июля Кабинет Министров снизил базовый норматив уплаты дивидендов для Нафтогаза с 95% до 30%, что позволило компании направить на закупку газа дополнительно 8,5 млрд грн.
Нафтогаз через Kondor Finance просил владельцев своих еврооблигаций разрешить отсрочить выплаты на два года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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