В «Нафтогазе» объяснили, почему просят отложить погашение еврооблигаций на 335 млн долл. — Finance.ua

В «Нафтогазе» объяснили, почему просят отложить погашение еврооблигаций на 335 млн долл. Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

В «Нафтогазе» объяснили, почему просят отложить погашение еврооблигаций на 335 млн долл.

НАК «Нафтогаз Украины» просит о двухгодичной отсрочке по выплате еврооблигаций-2022 на 335 миллионов долларов, так как сейчас приоритет, который определен правительством — это импорт газа и деньги лучше потратить туда.

Об этом сказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире украинского телемарафона.

«Мы в отличие от многих других украинских компаний — компания платежеспособная. Но здесь вопрос в том, что мы просто обратились по поводу добровольного согласия наших кредиторов перенести срок оплаты еврооблигациями. Мы не говорим, что мы входим в дефолт или не выполняем обязательства. Мы вовремя обратились к нашим кредиторам с просьбой, чтобы они поняли нашу ситуацию, что приоритет сейчас, который определен правительством — это импорт газа. И поэтому нам лучше потратить имеющиеся у нас средства на, соответственно, импорт газа. Поэтому мы просим войти в нашу ситуацию и добровольно согласиться на перенос срока выплат по еврооблигациям. Вопрос не в том, платежеспособен ли „Нафтогаз“, или нет», — рассказал Витренко.

Он отметил, что вопрос в том, согласятся ли кредиторы с тем, что сейчас нужно таким образом и именно им помочь «Нафтогазу» и Украине импортировать газ.

«Потом уже, когда мы этот газ продаем, а продаем мы его соответственно населению по цене гораздо меньше, чем цена закупочная. Но правительство предусматривает этим законопроектом, который сейчас в ВР компенсирует разницу. То есть мы потом получим соответствующую компенсацию. Таким образом, мы сможем получить средства, чтобы вернуть потраченные нами средства и таким образом потом оплатить эти еврооблигации. Поэтому мы просто говорим: «Дайте нам возможность перенести эти выплаты!», — подчеркнул Витренко.

Витренко отметил, что решение кредиторов ожидается 21 июля.

«19 июля — это срок уплаты, но соответствующим договором предусмотрено, что пять дней дополнительно, причем рабочих дней для решения проблемных вопросов. То есть фактически речь идет о 26 июля. У нас есть время после того, как мы получим решение большинства кредиторов. Есть определенный процент кредиторов, которые должны согласиться на перенос. Соответственно, мы ожидаем этого решения кредиторов. Но, опять-таки, речь идет о добровольном согласии. Мы просим их войти в положение и перенести», — рассказал Витренко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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