В «Нафтогазе» объяснили, почему просят отложить погашение еврооблигаций на 335 млн долл. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Нафтогазе» объяснили, почему просят отложить погашение еврооблигаций на 335 млн долл.

Фондовый рынок
39
В «Нафтогазе» объяснили, почему просят отложить погашение еврооблигаций на 335 млн долл.
В «Нафтогазе» объяснили, почему просят отложить погашение еврооблигаций на 335 млн долл.
НАК «Нафтогаз Украины» просит о двухгодичной отсрочке по выплате еврооблигаций-2022 на 335 миллионов долларов, так как сейчас приоритет, который определен правительством — это импорт газа и деньги лучше потратить туда.
Об этом сказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире украинского телемарафона.
«Мы в отличие от многих других украинских компаний — компания платежеспособная. Но здесь вопрос в том, что мы просто обратились по поводу добровольного согласия наших кредиторов перенести срок оплаты еврооблигациями. Мы не говорим, что мы входим в дефолт или не выполняем обязательства. Мы вовремя обратились к нашим кредиторам с просьбой, чтобы они поняли нашу ситуацию, что приоритет сейчас, который определен правительством — это импорт газа. И поэтому нам лучше потратить имеющиеся у нас средства на, соответственно, импорт газа. Поэтому мы просим войти в нашу ситуацию и добровольно согласиться на перенос срока выплат по еврооблигациям. Вопрос не в том, платежеспособен ли „Нафтогаз“, или нет», — рассказал Витренко.
Он отметил, что вопрос в том, согласятся ли кредиторы с тем, что сейчас нужно таким образом и именно им помочь «Нафтогазу» и Украине импортировать газ.
«Потом уже, когда мы этот газ продаем, а продаем мы его соответственно населению по цене гораздо меньше, чем цена закупочная. Но правительство предусматривает этим законопроектом, который сейчас в ВР компенсирует разницу. То есть мы потом получим соответствующую компенсацию. Таким образом, мы сможем получить средства, чтобы вернуть потраченные нами средства и таким образом потом оплатить эти еврооблигации. Поэтому мы просто говорим: «Дайте нам возможность перенести эти выплаты!», — подчеркнул Витренко.
Витренко отметил, что решение кредиторов ожидается 21 июля.
«19 июля — это срок уплаты, но соответствующим договором предусмотрено, что пять дней дополнительно, причем рабочих дней для решения проблемных вопросов. То есть фактически речь идет о 26 июля. У нас есть время после того, как мы получим решение большинства кредиторов. Есть определенный процент кредиторов, которые должны согласиться на перенос. Соответственно, мы ожидаем этого решения кредиторов. Но, опять-таки, речь идет о добровольном согласии. Мы просим их войти в положение и перенести», — рассказал Витренко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.