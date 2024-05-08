Кабмин поддержал создание сил беспилотных систем как отдельного рода войск — Finance.ua

Кабмин поддержал создание сил беспилотных систем как отдельного рода войск Сегодня 16:46 — Казна и Политика

Кабмин поддержал создание сил беспилотных систем как отдельного рода войск

Правительство поддержало инициативу создания Сил беспилотных систем — как отдельного рода войск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Кабинет Министров одобрил проект Указа Президента Украины о введении в действие решения СНБО о создании в структуре Вооруженных Сил отдельного рода войск — Сил беспилотных систем», — говорится в сообщении.

Документ был наработан с целью наращивания оборонительных возможностей для отражения растущей российской агрессии.

Он, в частности, предусматривает создание Сил беспилотных систем как одного из главных носителей боевого потенциала и технологического преимущества украинских Вооруженных Сил, которые будут использоваться для нанесения поражений по врагу на всех уровнях — стратегическом, оперативном и тактическом — средствами беспилотных систем в воздухе, на суше и на море.

Напомним, Украина в 2024 году догнала россию по производству дронов-камикадзе, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136.

Ранее Кабинет Министров выделил дополнительные 15,5 млрд гривен на закупку дронов. Они пойдут администрации Госспецсвязи, занимающейся соответствующими закупками. Средства позволят поставить Силам безопасности и обороны 300 тысяч беспилотников.

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