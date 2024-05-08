В Минобороны объяснили, как будут насчитываться 70 тысяч грн военным на передовой — Finance.ua

В Минобороны объяснили, как будут насчитываться 70 тысяч грн военным на передовой Сегодня 19:00 — Казна и Политика

В Минобороны объяснили, как будут насчитываться 70 тысяч грн военным на передовой

Кабинет Министров утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен. По словам заместителя министра обороны Украины Наталии Калмыковой, 70 тысяч гривен — это не замена 100 тысяч боевых, а дополнительная выплата для тех, кто находится на передовой.

Об этом она сказала в блиц-интервью « Укринформу ».

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Замминистра объясняет, что их получают военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские.

Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии столкновения с врагом. Получать ее смогут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задания между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных россией территориях, а также на территории врага", — отмечает Калмыкова.

Однако, подчеркивает она, есть нюанс.

«„Боевые“ выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задания, поэтому по выплате 70 тысяч формулировка в постановлении Кабмина другая: „за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких заданий“. То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения заданий», — разъяснила заместитель министра обороны.

Укрінформ По материалам:

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