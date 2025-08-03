Кабмин обновил план, необходимый для получения денег от ЕС — Finance.ua

Кабмин обновил план, необходимый для получения денег от ЕС
Кабинет министров Украины 1 августа принял изменения в план Ukraine Facility — план, согласно которому страна получает финансовую помощь от Европейского Союза в соответствии с уровнем продвижения реформ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра экономики Алексея Соболева и сообщение народного депутата Ярослава Железняка.
«С момента, когда мы начинали готовить План Украины, прошло уже два года. И сейчас пора актуализировать наши обязательства: адаптировать сроки — некоторые из них продлить, а некоторые и сократить, а также — добавить ссылку на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировку шагов», — пояснил изменения Соболев.
По словам министра, возможность изменений в план изначально была согласована с Европейской комиссией и предусмотрена Регламентом о создании Ukraine Facility. Новую версию плана до конца сентября должна одобрить Верховная Рада.
«Объем и содержание наших обязательств перед европейскими партнерами остаются прежними… Изменения будут касаться шагов от 3 квартала 2025 года, поэтому мы уже начинаем двигаться по новому графику. И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при начальном формировании Плана», — добавил Соболев.
Что изменится в Ukraine Facility
Нардеп Ярослав Железняк со своей стороны опубликовал список изменений в плане, принятых Кабмином:
- Переносятся реформы процедуры отбора на государственную службу и реформы цифровизации управления государственной службой.
- Министерства приводятся в соответствие с новыми названиями.
- Откладывается создание Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда — остается ожидание вступления в силу соответствующего закона.
- Вместо цифровизации судебной системы предлагается ввести пилотный проект в 15 судах на уровне первой и апелляционной инстанции.
- Изменения в проекте создания и внедрение реестра банковских счетов физических лиц и сейфов.
- Законодательство по продаже банков вступит в силу раньше, чем планировалось. В то же время переносится срок вступления в силу законодательства для улучшения урегулирования проблемных кредитов.
- Ряд других важных законодательных реформ тоже пока переносится.
- Система контроля за получением государственной помощи будет изменена, поэтому срок ее внедрения также перенесен. Законодательство будет разрешать введение отдельных схем помощи для поддержки бизнеса.
- Также вступит в силу новый закон по восстановлению контроля государственной помощи бизнесу со стороны Антимонопольного комитета.
- Переносят сроки вступления в силу закона о государственной ветеранской политике.
- Ряд государственных гарантий обеспечения функционирования некоторых программ теперь прописан просто как «инвестиции».
- Реформа рынка электроэнергии пройдет раньше, но отмену моратория на цены на тепло перенесли на год. Также отсрочено внедрение законопроекта о либерализации в сфере железнодорожного транспорта.
- Уменьшено государственное финансирование на разминирование сельскохозяйственных земель.
Напомним, Ukraine Facility — это финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. В рамках программы на 2024−2027 годы предусмотрено 50 млрд евро.
Денежные средства предоставляются в форме грантов и кредитов и направляются на макрофинансовую помощь, восстановление, реформы и модернизацию. Использование финансов контролируется через специальный механизм отчетности и оценки хода реформ.
Поделиться новостью