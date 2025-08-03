Кабмин обновил план, необходимый для получения денег от ЕС — Finance.ua

Кабмин обновил план, необходимый для получения денег от ЕС Сегодня 15:10 — Казна и Политика

Кабмин обновил план, необходимый для получения денег от ЕС

Кабинет министров Украины 1 августа принял изменения в план Ukraine Facility — план, согласно которому страна получает финансовую помощь от Европейского Союза в соответствии с уровнем продвижения реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра экономики Алексея Соболева и сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

«С момента, когда мы начинали готовить План Украины, прошло уже два года. И сейчас пора актуализировать наши обязательства: адаптировать сроки — некоторые из них продлить, а некоторые и сократить, а также — добавить ссылку на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировку шагов», — пояснил изменения Соболев.

Читайте также Украина уже использовала из фонда Ukraine Facility более 400 миллионов евро

По словам министра, возможность изменений в план изначально была согласована с Европейской комиссией и предусмотрена Регламентом о создании Ukraine Facility. Новую версию плана до конца сентября должна одобрить Верховная Рада.

«Объем и содержание наших обязательств перед европейскими партнерами остаются прежними… Изменения будут касаться шагов от 3 квартала 2025 года, поэтому мы уже начинаем двигаться по новому графику. И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при начальном формировании Плана», — добавил Соболев.

Что изменится в Ukraine Facility

Нардеп Ярослав Железняк со своей стороны опубликовал список изменений в плане, принятых Кабмином:

Переносятся реформы процедуры отбора на государственную службу и реформы цифровизации управления государственной службой. Министерства приводятся в соответствие с новыми названиями. Откладывается создание Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда — остается ожидание вступления в силу соответствующего закона. Вместо цифровизации судебной системы предлагается ввести пилотный проект в 15 судах на уровне первой и апелляционной инстанции. Изменения в проекте создания и внедрение реестра банковских счетов физических лиц и сейфов. Законодательство по продаже банков вступит в силу раньше, чем планировалось. В то же время переносится срок вступления в силу законодательства для улучшения урегулирования проблемных кредитов. Ряд других важных законодательных реформ тоже пока переносится. Система контроля за получением государственной помощи будет изменена, поэтому срок ее внедрения также перенесен. Законодательство будет разрешать введение отдельных схем помощи для поддержки бизнеса. Также вступит в силу новый закон по восстановлению контроля государственной помощи бизнесу со стороны Антимонопольного комитета. Переносят сроки вступления в силу закона о государственной ветеранской политике. Ряд государственных гарантий обеспечения функционирования некоторых программ теперь прописан просто как «инвестиции». Реформа рынка электроэнергии пройдет раньше, но отмену моратория на цены на тепло перенесли на год. Также отсрочено внедрение законопроекта о либерализации в сфере железнодорожного транспорта. Уменьшено государственное финансирование на разминирование сельскохозяйственных земель.

Напомним, Ukraine Facility — это финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. В рамках программы на 2024−2027 годы предусмотрено 50 млрд евро.

Денежные средства предоставляются в форме грантов и кредитов и направляются на макрофинансовую помощь, восстановление, реформы и модернизацию. Использование финансов контролируется через специальный механизм отчетности и оценки хода реформ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.