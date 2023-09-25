Кабмин облегчит процесс получения таможенных упрощений бизнесом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин облегчит процесс получения таможенных упрощений бизнесом

Казна и Политика
9
Кабмин облегчит процесс получения таможенных упрощений бизнесом
Кабмин облегчит процесс получения таможенных упрощений бизнесом
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое облегчит и ускорит процесс получения авторизаций на таможенные упрощения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Кабинет Министров Украины принял постановление „О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2022 г. № 1092“, разработанное Минфином с целью облегчения и ускорения процесса получения авторизаций на таможенные упрощения, что положительно повлияет на бизнес», — сказано в сообщении.
Принятые изменения отражают результаты практического применения таможенными органами и действующих положений по предоставлению авторизаций на применение таможенных упрощений.
Читайте также
Ключевым изменением является введение дополнительной модели оценки показателей финансового состояния предприятий, которая позволит большему количеству предприятий получить авторизацию на общие гарантии с понижением уровня покрытия до 50%, 30% и освобождение от гарантии.
Введенная дополнительная модель предусматривает:
  • анализ финансового состояния претендентов на получение авторизаций на основании динамики расширенного круга показателей (без каких-либо нормативных значений, как это предполагается базовой моделью);
  • введение бальной шкалы для разного типа авторизаций на общие гарантии в зависимости от уменьшения уровня ее покрытия гарантией финансового учреждения;
  • на период применения дополнительной модели оценки показателей финансового состояния осуществляется ежеквартальный (вместо ежегодного) мониторинг этого критерия, что потребует от предприятий, которые выразят желание применить такую ​​модель, формировать и подавать промежуточную финансовую отчетность.
Напомним, что предварительно в Таможенном кодексе Украины были также временно снижены нормативные значения показателей финансового состояния для предприятий, претендующих на получение статуса АЭО.
Место для вашей рекламы
Также принятые изменения регулируют ряд технических вопросов и совершенствуют процесс предоставления авторизаций на применение таможенных упрощений, в том числе для транзитных упрощений в рамках Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.