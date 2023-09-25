Кабмин облегчит процесс получения таможенных упрощений бизнесом — Finance.ua

Кабмин облегчит процесс получения таможенных упрощений бизнесом Сегодня 19:12 — Казна и Политика

Кабмин облегчит процесс получения таможенных упрощений бизнесом

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое облегчит и ускорит процесс получения авторизаций на таможенные упрощения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Кабинет Министров Украины принял постановление „О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2022 г. № 1092“, разработанное Минфином с целью облегчения и ускорения процесса получения авторизаций на таможенные упрощения, что положительно повлияет на бизнес», — сказано в сообщении.

Принятые изменения отражают результаты практического применения таможенными органами и действующих положений по предоставлению авторизаций на применение таможенных упрощений.

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Ключевым изменением является введение дополнительной модели оценки показателей финансового состояния предприятий, которая позволит большему количеству предприятий получить авторизацию на общие гарантии с понижением уровня покрытия до 50%, 30% и освобождение от гарантии.

Введенная дополнительная модель предусматривает:

анализ финансового состояния претендентов на получение авторизаций на основании динамики расширенного круга показателей (без каких-либо нормативных значений, как это предполагается базовой моделью);

введение бальной шкалы для разного типа авторизаций на общие гарантии в зависимости от уменьшения уровня ее покрытия гарантией финансового учреждения;

на период применения дополнительной модели оценки показателей финансового состояния осуществляется ежеквартальный (вместо ежегодного) мониторинг этого критерия, что потребует от предприятий, которые выразят желание применить такую ​​модель, формировать и подавать промежуточную финансовую отчетность.

Напомним, что предварительно в Таможенном кодексе Украины были также временно снижены нормативные значения показателей финансового состояния для предприятий, претендующих на получение статуса АЭО.

Также принятые изменения регулируют ряд технических вопросов и совершенствуют процесс предоставления авторизаций на применение таможенных упрощений, в том числе для транзитных упрощений в рамках Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS.

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