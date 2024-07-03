Кабмин намерен ввести экспериментальный проект по грантовому финансированию обучения в вузах — Finance.ua

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Кабмин намерен ввести экспериментальный проект по грантовому финансированию обучения в вузах

Казна и Политика
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Кабмин намерен ввести экспериментальный проект по грантовому финансированию обучения в вузах
Кабмин намерен ввести экспериментальный проект по грантовому финансированию обучения в вузах
Кабинет Министров намерен ввести экспериментальный проект по грантовому финансированию высшего образования в 2024/2025 учебном году.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона.
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«Мы ожидаем в ближайшее время постановление Кабинета Министров, которое должно обеспечить в этом году в ограниченной форме экспериментальное введение грантов. Соответственно, те лица, которые решили, что не хотят поступать или не поступили на бюджетную форму, — поступают на контрактную форму, и по некоторым параметрам будут иметься возможность получить частичное дофинансирование от государства через грант», — сказал Винницкий.
Замминистра привел пример, что если обучение в университете будет стоить 45−50 тыс. грн, то грант может быть на 15−20 тыс. грн.
В то же время он обратил внимание, что в этом учебном году грантов будет не так много, как предполагалось в законопроекте (№ 10 399), но это позволит пропилотировать систему и понять, насколько она популярна.
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Как сообщалось, 20 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 10 399 о реформе финансирования высшего образования.
2 июля глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что полностью переходить на систему государственных грантов или льготного кредитования в системе финансирования высшего образования одновременно с отменой государственного заказа несколько рискованно. В то же время он отметил, что система госфинансирования высшего образования на сегодня устарела и не очень эффективна.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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