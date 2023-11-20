Кабмин изменил процедуру ввоза генераторов — Finance.ua

Кабмин изменил процедуру ввоза генераторов Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Кабмин изменил процедуру ввоза генераторов, Фото: Суспільне Одеса

Правительство утвердило постановление, которым упростило завоз в Украину энергетического оборудования, в частности генераторов и трансформаторов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Правительство фактически приостановит действие шести технических регламентов, применявшихся при ввозе и продаже энергетического оборудования.

«Теперь для ряда этих товаров не потребуется право на соответствие и маркировку знаком соответствия», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что Украина успешно прошла первый месяц отопительного сезона. Он подчеркнул, что ситуация в энергетике стабильная. Дефицита электроэнергии нет. Отопительный сезон стартовал по всем регионам.

«Украина сейчас полностью обеспечила себя необходимым количеством энергоресурсов. В наших хранилищах около 16 млрд кубических метров газа. Запасы угля на складах — 1,1 млн тонн», — сообщил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что продолжаются ремонты и защита ключевых узлов энергосистемы. Уже удалось восстановить около 1,9 ГВт генерирующих мощностей. До конца года планируется восстановить еще 1,3 ГВт дополнительной мощности. Проделана огромная работа по восстановлению сетей, защите подстанций и другого критического оборудования.

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«Готовим также другие системы. На сегодняшний день восстановлено 445 объектов теплоснабжения. Это котельные, центральные тепловые пункты, ТЭЦ. Работа с партнерами по вопросам энергетики активно продолжается. Есть новые поставки систем ПВО, которые усилят защиту энергообъектов», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр сообщил, что Соединенные Штаты передали украинским общинам 22 мобильных котельных и готовят новые поставки. Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 7 млн евро. Общий объем поддержки через Фонд уже превысил 320 млн евро.

Кроме того, расширены возможности для импорта электроэнергии из ЕС. Сейчас Украина может импортировать до 1,2 ГВт мощности, тогда как год назад 500 МВт.

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