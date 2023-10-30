Кабмин изменил правила получения грантов — Finance.ua

Кабмин изменил правила получения грантов Сегодня 12:42 — Личные финансы

Кабмин изменил правила получения грантов

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления грантов на создание и развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и развитие тепличного хозяйства.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме.

Согласно сообщению, изменения усовершенствуют механизмы поддержки субъектов хозяйствования, которые ведут деятельность в соответствующих отраслях.

Предполагается, что получатель гранта создаст рабочие места и трудоустроит сотрудников на полный рабочий день и будет выплачивать им обязательную минимальную зарплату для таких специалистов.

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Кроме того, расширен перечень условий отмены решений Минагрополитики, в частности, в случае закрытия получателем банковского счета в одностороннем порядке и в случае нарушения при переводе всей своей доли софинансирования в 30-дневный срок после заключения договора.

Постановлением Кабмина уточнено количество работников, необходимых для предоставления грантов для создания или развития тепличного хозяйства.

Справка Finance.ua:

за более чем 15 месяцев действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса 4,4 миллиарда гривен. Гранты на начало или расширение своего дела получили 8 тысяч предпринимателей;

в 2024 году правительство вдвое увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса. В Минэкономики планируется выдать грантов на 3,5 миллиарда гривен.

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