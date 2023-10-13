В Одесской области через «єРобота» выдали гранты более чем на 11 млн грн — Finance.ua

В Одесской области через «єРобота» выдали гранты более чем на 11 млн грн
В Одесской области в рамках госпрограммы «єРобота» выдано 48 грантов на общую сумму 11,2 млн грн.
Об этом в ходе брифинга рассказал и.о. директора Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОВ Алексей Дмитренко.
Госпрограмму «єРобота» запустили в июле 2022 года. Она направлена на развитие малого и среднего предпринимательства, а также на стимулирование создания рабочих мест.
Стать участником программы можно через портал «Дія».
«Для этого нужно на портале „Дія“ подать заявку, к этой заявке прикрепить бизнес-план. Уполномоченный банк Ощадбанк проверит вашу деловую репутацию, и вас пригласят на собеседование в Государственный центр занятости», — рассказал Дмитренко.
После получения гранта участник должен создать минимум 1 рабочее место, стабильно работать в течение трех лет и платить налоги.
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