Кабмин хочет законодательно закрепить неконтролируемую эмиссию — Finance.ua

Кабмин хочет законодательно закрепить неконтролируемую эмиссию Сегодня 11:46 — Валюта

Кабмин хочет законодательно закрепить неконтролируемую эмиссию

В законопроект № 7429 о внесении изменений в госбюджет 2022 года внесли правку о том, что Нацбанк должен продолжать печать денег, а купон за отпечатанные возвращать в бюджет.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«Есть риск, что потом нам придется докапитализировать НБУ и искать на это деньги (когда он учитывает бумаги правительства по своей методологии)», — написал Железняк.

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Также чиновник отметил, что поправка вызовет недовольство международных партнеров.

«Вы бы спросили мнение международных партнеров об этом, особенно когда пытаетесь протащить в законе, которым у них же просим 5 млрд на закупку газа», — говорится в сообщении депутата.

Также Железняк отметил, что о правке Кабмин не сообщил депутатам и профильным комитетам.

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Фінансовий клуб По материалам:

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