Каким будет курс доллара в конце года: прогноз украинского бизнеса — Finance.ua

Каким будет курс доллара в конце года: прогноз украинского бизнеса Сегодня 12:05 — Валюта

Каким будет курс доллара в конце года: прогноз украинского бизнеса

Девальвационные настроения бизнеса значительно ухудшились.

Об этом сообщается в отчете Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2022 года.

Так, согласно опросу, более половины респондентов (52%) считают, что обменный курс превысит 36,00 грн/долл. В целом руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 36,06 грн/доллар.

В первом квартале 2022 года бизнес ожидал курс 29,35 грн/доллар,

в четвертом кв. 2021 — 28,15 грн/долл.,

в третьем кв. 2021 — 28,50 грн/долл.,

во втором кв. 2021 — 28,71 грн/долл.

Среднее значение обменного курса, которое ожидают респонденты через 12 месяцев, составляет 36,06 грн/долл. Напомним, в предыдущем квартале этот показатель составлял 29,35 грн/долл.



Очередной опрос НБУ был проведен с 3 мая по 1 июня 2022 года. В опросе приняли участие 592 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины продолжает удерживать официальный курс доллара США на уровне 29,25 грн. В то же время, курс на наличном рынке составляет около 37 гривен;

Как отмечают в регуляторе, в течение последней недели в Украине наблюдается существенный рост наличного курса валют: это связано с паническими настроениями и «карточным туризмом». Национальный банк традиционно не дает прогнозов по поводу того, каким будет курс валют в будущем. Однако там не перестают напоминать, что гривна может как обесцениваться, так и укрепляться;

Ранее экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что сейчас доллар будет дорожать по всему миру и, возможно, сравняется с евро. Поэтому украинцам не стоит без особой причины обменивать долларовые сбережения. В то же время, не нужно хранить все свои деньги в валюте. Лучший способ — иметь разные валюты. Половину держать в долларах, а остальное поделить между евро и гривной.

Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны. Для читателей нашего портала скидка 15% по промокоду — FinanceUA.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.