Кабмин хочет вернуть все пошлины и НДС при импорте, кроме авто и топлива — нардеп — Finance.ua
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Кабмин хочет вернуть все пошлины и НДС при импорте, кроме авто и топлива — нардеп

Сегодня 15:12Казна и Политика
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Кабмин хочет вернуть все пошлины и НДС при импорте, кроме авто и топлива — нардепКабмин хочет вернуть все пошлины и НДС при импорте, кроме авто и топлива — нардеп
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк («Голос») заявляет, что Кабинет Министров 28 мая одобрил внесение в Верховную Раду законопроекта о возобновлении действия пошлин и НДС при импорте товаров в Украину, за исключением топлива и автомобилей.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Кабмин поддержал внесение законопроекта о возврате всех пошлин и НДС на импортные товары (без авто и топлива). Будет вскоре от правительства зарегистрирован в Раде», — сообщил нардеп.
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Напомним, что 24 марта Верховная Рада приняла сразу в первом и втором чтении законопроект № 7190, который предусматривал, в частности, что с 1 апреля на период военного положения освобождаются от налога на добавленную стоимость и пошлин операции по ввозу в Украину товаров плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы.
От уплаты акцизного налога также освобожден ввоз автомобильного пассажирского и грузового транспорта и мотоциклов.
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В то же время освобождение от пошлин не касается спирта, алкогольной продукции и табачных изделий, а также каких-либо товаров происхождением из россии.
5 апреля этот закон был подписан Президентом Владимиром Зеленским, опубликован и вступил в силу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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