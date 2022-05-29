Кабмин сделал важный шаг для введения "таможенного безвиза" с ЕС — Finance.ua

Кабмин сделал важный шаг для введения "таможенного безвиза" с ЕС

Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Кабинет Министров принял законопроект об изменениях в Таможенный кодекс Украины, необходимых для обеспечения международного применения новой компьютеризированной транзитной системы NCTS и расширения имплементации положений таможенного законодательства ЕС.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, этот законопроект будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

«Предложенные изменения в Таможенный кодекс чрезвычайно важны для украинского бизнеса, в частности, для ускорения прохождения товаров через таможенную границу и их таможенного оформления, что стало особенно острой потребностью во время войны после 24 февраля. Кроме того, такие изменения необходимы для обеспечения международного применения NCTS и дальнейшей гармонизации Таможенного кодекса Украины с Таможенным кодексом ЕС», — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что Украина уже завершает тестирование NCTS на соответствие положениям Конвенции о процедуре общего транзита. До конца 2022 года Украина должна успешно пройти Оценочную миссию и присоединиться к Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарам.

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